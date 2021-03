Doações, aniversários, dicas e homenagens na coluna da Márcia Abreu

Quem trocou de idade nesta terça, 9, foi o cardiologista Wilson Barbosa Neto. Em tempos de pandemia a comemoração, foi somente ao lado da namorada, Fernanda Teixeira e dos pais Eliezer Silva e Mercedes Lavocat Barbosa.

Que bom seria se os bares de nossa Capital fizessem um lockdown voluntário e pedissem que as pessoas sigam o isolamento social.*Seria uma atitude surpreendente, de uma lucidez sem precedente. O momento que estamos vivendo é extremamente difícil, sem leitos e com o aumento significativo de casos de covid-19.***Uma iniciativa contrária nesse momento é extremamente louvável e NECESSÁRIO.

Vivas, muitos vivas ao carioca de alma acreana, Eduardo Gomes, aniversariante desta quarta, 10. Na cidade maravilhosa, onde reside, em clima intimista comemorou a data ao lado de sua fiel escudeira, Cris Bragança. Felicidades, felicidades mil!

ALEAC SOLIDÁRIA

Na terça, 9, presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior na companhia dos deputados Gerlen Diniz, Pedro Longo, Luiz Gonzada e Luís Scheffer e, da secretária executiva adjunta e institucional da Casa, Karen Silva, realizou a entrega à Procuradora de Justiça do MPE-AC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, 3 toneladas de donativos para a Campanha SOS Acre, para distribuição à população afetada pelas enchentes.

*A mobilização envolveu os 24 deputados estaduais e servidores da casa, e entre os itens arrecadados constam roupas, fraldas, alimentos e kits de higiene. O registro é de Edson Marangoni.



Jornalista e sócia-proprietária deste portal, querida Wania Pinheiro, exemplo de mulher de fibra e que tem muita determinação em tudo que faz, foi a grande aniversariante do dia 8. Desejo mil felicidades, muita saúde e alegrias. Parabéns!



MÊS DA MULHER

