Edvaldo pede que Governo endureça medidas de isolamento no Acre

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou seu tempo na reunião da Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para afirmar que o número de mortes de janeiro à março de 2021, já representa 28,6% em comparação com todo o ano de 2020.

“Somente nos três primeiros meses já morreram 310 pessoas vítimas da Covid-19. Nós não concluímos nem a metade do mês de março e já estamos chegando na metade do número de mortos do ano inteiro de 2020. Essa é a gravidade do momento”, declarou.

Para se ter uma ideia, nos primeiros 10 meses desde o início da pandemia, morreram 773 pessoas por Covid-19.

Magalhães pontuou que é necessário que o governo endureça as medidas de isolamento, não descartando a necessidade de um lockdown mais intenso, como uma das opções de reduções de casos, internações e novos óbitos ocasionado pelo vírus.

