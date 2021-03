Ex de Ronaldo Fenômeno disse estar grávida, mas jogador fez vasectomia

Ronaldo Nazário, conhecido como Ronaldo Fenômeno, vai ser papai mais uma vez. Mas, você sabia que, em um passado não muito distante, uma mulher do ex-jogador afirmou estar grávida dele. No entanto, o que ela não esperava é que o então marido tivesse feito uma vasectomia. Este teria sido até o motivo do término do então casal.

À época, em 2009, o craque fez uma vasectomia, mas congelou o esperma para que no futuro pudesse decidir se teria mais filhos. Claramente, não foi com a mulher que estava casado na época.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários