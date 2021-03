Flamengo x Bangu: veja escalações, desfalques e arbitragem

Flamengo e Bangu se enfrentam às 21h (de Brasília) desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

O jogo ocorrerá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, devido à suspensão pela prefeitura do Rio de Janeiro de partidas de futebol no município.

O duelo vai marcar a estreia do elenco principal do Flamengo na temporada. Após duas semanas de pré-temporada, o técnico Rogério Ceni comandará o time pela primeira vez – antes, o time ficou a cargo de Mauricio Souza.

Ceni receberá o Flamengo na liderança do Carioca, com 13 pontos em seis jogos. A situação do Bangu é oposta: o time está em 11º lugar, com cinco pontos e apenas uma vitória na competição.

A partida será transmitida pela FlaTV+ e pelo PPV da Ferj.

Escalações prováveis

Flamengo – técnico: Rogério Ceni

A expectativa é de que Ceni coloque em campo o time-base da reta final do Campeonato Brasileiro.

Diego Alves, recuperado, está à disposição, assim como Willian Arão, que vem treinando como zagueiro neste início de temporada.

Da equipe considerada ideal, apenas Gabigol já estreou na temporada – no empate em 1 a 1 com o Boavista, no último domingo.

Desfalques: Rodrigo Caio (em transição), Pedro, Matheuzinho e Thiago Maia (departamento médico).

Pendurados: ninguém.

Bangu – técnico: Marcelo Marelli

Penúltimo colocado e com apenas uma vitória, o Bangu entra em campo com uma missão ingrata:

superar problemas internos que geraram até mesmo protestos dos jogadores para encerrar um jejum que já dura quase duas décadas. A última vez que o clube venceu o Flamengo aconteceu no longínquo maio de 2002.

Na equipe do treinador Marcelo Marelli, o meio-campo Marcelo Mattos, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, é o principal nome e entra em campo pendurado. N

a lateral direita, Digão, cria do Flamengo, é destaque. A tendência é que o time titular do Bangu tenha Paulo Henrique; Digão, Israel, Bruno Fandinho e Dionathan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani e Alessandro Scheppa; Daniel e Jean Carlos.

Arbitragem

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistente 1: Michael Correia

Assistente 2: Flávio Manoel da Silva

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários