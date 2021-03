Hospital de campanha de Sena está lotado; “se chegar alguém não temos onde acomodar”

O hospital de campanha em Sena Madureira pode ter entrado em colapso. Um paciente que entrou em contato na madrugada desta segunda-feira (15) com a redação do ContilNet disse que algumas pessoas já estão sendo acomodadas em cadeiras de plásticos porque não há mais leitos.

No domingo a Covid-19 matou três pessoas no município. Outras dezenas vêm diagnosticadas todos os dias com o vírus. “Todos os dias temos mais de 80 casos aqui”, disse um profissional de Saúde ao ContilNet.

Ele disse ainda que na madrugada de segunda todos os leitos estavam lotados.

“Se chegar alguém aqui neste momento não temos onde acomodar”, só temos algumas cadeiras”, disse ele, confirmando a informação do paciente que esteve na ‘observação’ por algumas horas no domingo.

Segundo o boletim epidemiológico da Saúde divulgado na segunda-feira (15), o município bateu um novo recorde de casos: foram 93 novos infectados pelo coronavírus.

O governo, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), confirmou a lotação. Das 15 vagas disponíveis, 12 estão ocupadas por pacientes internados e três em estágio de observação.

