Antes de ser morto pelo irmão na frente da mãe, vítima havia beijado o rosto do acusado

Na última sexta-feira (3), a comunidade do bairro Cafezal, em Sena Madureira, foi chocada por uma terrível tragédia familiar. Em meio a uma simples tarde de convívio entre dois irmãos, um conflito interno culminou em uma fatalidade chocante: Antônio Santos, ex-presidiário de 39 anos, foi mortalmente ferido por uma facada no tórax, desferida pelo próprio irmão, 10 anos mais novo, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades.

O incidente ocorreu em um momento aparentemente comum, enquanto os irmãos compartilhavam bebidas. Contudo, uma discussão trivial escalou para uma tragédia irreversível, deixando a comunidade em choque e a família enlutada.

Um detalhe ainda mais perturbador veio à tona no dia seguinte, quando uma fotografia familiar foi divulgada nas redes sociais, retratando um momento de carinho entre os irmãos, em datas anteriores ao crime. Na imagem, Antônio Santos é visto beijando afetuosamente o rosto do irmão que, ironicamente, acabaria por tirar sua vida. A legenda da fotografia, possivelmente escrita por um membro da família, expressa o choque e a perplexidade diante do trágico desfecho, questionando como alguém poderia cometer um ato tão brutal contra seu próprio sangue.

Antônio Santos será sepultado na tarde deste sábado, enquanto seu irmão acusado enfrentará uma audiência de custódia para determinar as medidas legais apropriadas. A Polícia Militar revelou que o motivo por trás da fatalidade foi uma discussão banal, evidenciando como pequenos desentendimentos podem desencadear consequências catastróficas. A mãe dos envolvidos, lamentavelmente, assistiu a tragédia dentro de casa.