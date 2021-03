Leo Santana e Lore Improta anunciam gravidez: “Baby GG na área”

Leo Santana e Lore Improta anunciaram que estão à espera do primeiro filho, nesta terça-feira (16), com post no Instagram. Procurada pela Quem, a dançarina – grávida de três meses – disse que ficou muito feliz por compartilhar a novidade.

“Eu estou muito feliz e realizada. Não tenho muitas palavras pra esse momento, é uma sensação indescritível. Sempre tive o sonho de me casar e construir a minha família. Mantivemos em segredo nesse primeiro momento para preservar o crescimento do bebê, que é muito delicado. Agora que estamos mais seguros, decidimos compartilhar essa alegria com todos”, disse ela.

Leo e Lore compartilharam o mesmo post em suas redes sociais, com uma foto do cantor beijando a barriguinha da mulher. “Família, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês.

Ainda bem que esse dia chegou: Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, GRÁVIDOS! Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família”, diz a legenda.

Lore ainda comparou o seu amor e de Leo a um Ovo de Páscoa. “Cada um tem o seu #ovometade: @leosantana é o meu, eu sou o dele e, de duas metades, vai nascer uma nova vida! Obrigada”, escreveu a dançarina.

O casal ainda falou mais sobre a gestação nos Stories.

“Estamos felizes para caramba. É notório isso”, festejou Leo. “A gente já queria dar essa notícia há muito tempo, mas com tudo o que vem acontecendo, a gente preferiu esperar. Tem um baby GG lindão chegando para você”, continuou Lore.

Assista ao vídeo

Famosos parabenizam

Muitos amigos famosos do casal, como Anitta, Thiaguinho, Lexa, Wesley Safadão, entre outros, curtiram os posts e desejaram felicidades.

“Que lindos! Parabéns, Léo e Lore. Que venha com muita luz”, disse Gabi Martins. “Que coisa mais linda! Deus abençoe vocês”, escreveu Larissa Manoela.

“Ah, amiga, que Deus abençoe muito essa vidinha que já tá na sua barriguinha. Parabéns”, comemorou Lexa. “Socorro! Meu coração não aguenta. Deus abençoe essa família que eu amo”, declarou Vivian Amorim.

Casamento de Leo Santana e Lore Improta

Os dois se casaram em fevereiro, na casa do cantor, sem convidados. Eles pretendiam fazer uma cerimônia para amigos antes de engravidar, mas mudaram de planos por causa da pandemia.

“Claro que a gente tinha toda uma programação de casamento para os amigos e depois dois filhos, mas Deus mandou um neném antes para nós e como ele quer tudo perfeito aceitamos. Era um sonho nosso”, disse ela.

Depois de três de uma relação de idas e voltas, os dois passaram a morar juntos durante a pandemia. Meses depois, faralam sobre o desejo de formar uma família.

(Foto: Divulgação / @estudioenzo)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários