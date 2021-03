Média de enterros diários em Manaus cai 67% e atinge menor índice de 2021

De acordo com dados da prefeitura, entre 17 e 23 de janeiro deste ano, foram registrados 1.272 sepultamentos, uma média de 181,71 enterros diários – maior índice registrado em 2021.

No começo deste ano, o Amazonas passou a enfrentar a segunda onda da Covid-19. Em janeiro, cenas de caos foram vividas nos hospitais da capital, que ficaram superlotados e, por dois dias, faltou oxigênio. Esse segundo surto superou os recordes registrados no primeiro, ocorrido entre abril e março do ano passado.