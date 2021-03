Mulher que acusa MC Lan de estupro diz que pediu emprego de faxineira

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Jhacy França, a mulher que acusa MC Lan de estupro, e foi informada que ela procurou o funkeiro pelo Instagram em busca de emprego como faxineira. De acordo com as informações, o artista teria oferecido ajuda e convidado a mulher até a casa dele para se conhecerem.

Lan enviou um Uber para buscar Jhacy. Ao chegar na casa dele, ela teria deixado claro que não tinha interesse em ter relações sexuais. A modelo afirma que começou a se sentir mal após tomar uma bebida, supostamente foi adulterada pelo funkeiro, e que ele se aproveitou de seu estado inconsciente para praticar o estupro.

Jhacy afirma que foi colocada em um Uber de volta para casa ainda desorientada pelo segurança de Lan e que as imagens das câmeras de segurança do condomínio do funkeiro podem comprovar sua versão. Ela diz ter sido levada ao hospital por um vizinho após sentir dores no peito. No hospital, Jhacy fez exames para comprovar o ato sexual com o funkeiro e as marcas de agressão, além de ter recebido o protocolo de medicamentos para prevenção de ISTs. França procurou a polícia para fazer a denúncia, e, de acordo com a assessoria dela, uma viatura foi enviada para a casa de Lan.

