No AC, veículo é capturado com integrantes de quadrilha que roubaram caminhonete

A Polícia Civil, com apoio da Policia Militar no município de Acrelândia, interceptou na manhã deste sábado (27) um veículo na rodovia AC-475 com dois indivíduos que teriam participado do roubo de uma caminhonete modelo Hillux ocorrido na última sexta-feira, 26, na capital Rio Branco.

Ao tomar conhecimento da ação criminosa, a equipe de Investigação da Polícia Civil de Acrelândia identificou que um indivíduo conhecido como “DG” estaria passando por Acrelândia conduzindo uma caminhonete Hilux de cor branca que teria sido roubada em Rio Branco.

Por volta das 18h30m a equipe de Investigações com apoio da Polícia Militar tentou interceptar o veículo, mas não houve êxito.

O trabalho investigativo teve continuidade e conseguiram interceptara na AC- 475 os autores do roubo retornando de carona para Acrelândia.

Os nacionais D. G. da S, vulgo “DG” e E. A. O. vulgo “Tiriba”, foram presos quando retornavam ao município, porém a caminhonete já havia sido deixada em solo Boliviano.

O roubo ocorreu em Rio Branco na estrada do Barro Vermelho km 05 e as vítimas permaneceram em cárcere até 18h.

Os presos foram encaminhados à Delegacia Geral de Acrelândia para prestarem depoimento e em seguida colocados à disposição da justiça.

A investigação continua no sentido de prender o restante da quadrilha de “puxadores” de carro.

