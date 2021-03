Ponte metálica sendo construída na década de 60

A imagem é de 1960 e parte do acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa

A Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, está situada no Centro de Rio Branco, onde liga o Primeiro e o Segundo Distrito da Capital divididos pelo Rio Acre.

Inaugurada na década de 1960, a construção da Ponte iniciou-se no governo de José Augusto de Araújo, quando chegaram as estruturas metálicas, compradas da Companhia Siderúrgica Nacional durante o governo Valério Magalhães, em 1956.

Em 1978 a Ponte ficou prejudicada com a queda de parte de um vão. As primeiras obras de restauração começaram em agosto de 1984, levando oito meses para sua conclusão. Em abril de 1985 voltou a ser usada, já totalmente restaurada. De 2008 a 2010 também sofreu reformas. Com 230 metros de extensão e construída em concreto armado e estrutura metálica, a Ponte Metálica, na época de sua inauguração, era a maior do Estado.

A imagem é de 1960 e parte do acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa.

Texto de Edison Caetano.

