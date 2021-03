PSG já tem projeto estruturado para tirar Messi do Barcelona, diz TV

Contrato do craque argentino com o clube catalão se encerra em junho

O Paris Saint-Germain parece ser o clube mais próximo — no momento — de tirar Lionel Messi do Barcelona. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, o clube francês já separou o dinheiro necessário para realizar a operação e montou um projeto para o argentino.

O contrato de Messi com o Barcelona se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. Além do PSG, Real Madrid e Manchester City foram ventilados como possíveis interessados no camisa 10.

Foto: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

