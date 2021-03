Raul Gazolla relembra morte de Daniella Perez: ‘Quando soube, fiquei doido’

Em dezembro de 1992, a vida de Raul Gazolla foi marcada por uma tragédia: o assassinato de sua esposa, a atriz Daniella Perez.

Ela foi apunhalada pelo também ator Guilherme de Pádua, colega de elenco na novela “De Corpo e Alma”, e a esposa dele.

Agora, em entrevista ao programa “A Noite É Nossa” que vai ao ar amanhã na Record TV, Raul relembra o dia em que soube do assassinato.

Eu me lembro que estava no velório e que não tinha forças para nada. Eu estava há 24 horas sem comer nem dormir. Eu nem sabia como ela tinha sido assassinada porque não me deixavam ver televisão.

Quando soube, fiquei doido. Raul diz que quase aceitou uma oferta para se vingar do assassino: “Um conhecido me chamou e falou: ‘Gazolla, a gente vai dar ‘cabo’ do cara. Eu falei: ‘Não, eu não quero! Ele precisa viver porque tem muita coisa para contar’.

E ele está aí, graças a Glória e a mim, porque a gente não quer fazer a mesma coisa que ele fez. Se não tem a justiça do homem, tem a divina”.

No programa, o ator se emociona com uma homenagem de Gloria Perez, mãe de Daniella.

Ele conta que a novelista só se sentiu pronta para escrever um papel para o ex-genro em 2001, quase dez anos após a morte da filha:

Ela me ligou e falou: ‘Raul, eu já posso trabalhar com você’. Temos uma grande amizade, e eu tenho um carinho absurdo pela Glória. Tanto que minha filha mais nova a chama de avó. Sou amigo e fã incondicional do trabalho dela..

(Foto de capa: Reprodução)

