Secretarias do Acre serão realocadas para o Pinheiro Palace Hotel; saiba quais

Localizado no centro de Rio Branco, o hotel é um dos mais tradicionais do Estado

De acordo com publicação na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (26), algumas secretarias do Acre irão funcionar no Pinheiro Palace Hotel, em Rio Branco.

O espaço foi alugado pelo executivo acreano a partir de um extrato firmado pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e os empresários.

O Pinheiro vai acomodar a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEIC), a Secretaria Adjunta de Licitação (SELIC), a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre (CDSA), a Agência de Negócios do Acre (ANAC) e o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Localizado no centro de Rio Branco, o hotel é um dos mais tradicionais do Estado e fica próximo a outras repartições públicas.

O contrato tem a duração de 24 meses, podendo ser prorrogado.

