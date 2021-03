Suspeitos de matar adolescente por engano são presos: ‘Estava no local na hora errada’

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (29) dois suspeitos de estarem envolvidos no homicídio de um adolescente de 17 anos, ocorrido em 1º de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, os suspeitos, que fazem parte do Primeiro Comando do Panda (PCP), mataram Riquelme William Barbosa por engano.