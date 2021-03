VÍDEO: ambulância pega fogo em frente ao centro de diagnóstico em Cruzeiro do Sul

Segundo informações, veículo teve um problema elétrico no motor na manhã desta quarta

Uma ambulância da prefeitura Municipal de cruzeiro do sul, teve um problema elétrico no motor na manhã desta quarta-feira 10. Em frente ao centro de diagnóstico, no bairro aeroporto velho.

Segundo informações o carro começou a pegar fogo, o motorista saiu correndo, uma equipe do corpo de bombeiros foi chamada no local.

