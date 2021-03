Vídeo: árbitro imita Ronaldo e faz xixi em campo na Copa do Brasil

O árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim virou assunto nas redes sociais, mas não foi por sua atuação na partida entre Boavista e Goiás, válida pela Copa do Brasil. O alagoano foi flagrado pelas câmeras urinando no centro do campo, antes da partida nessa quinta-feira (11/3).

Dênis tentou disfarçar o momento do xixi ajustando o calção, mas a urina descendo entre as pernas o entregou.

A cena remeteu a uma clássica de Ronaldo, na Olimpíada de 1996, quando sentou no centro do gramado, tampou as partes íntimas com a bola e fez xixi em campo.

Mano, o juiz mijou perna abaixo. pic.twitter.com/RR0e6ZnZSw — Fael Lima (@faelslim) March 12, 2021

O assunto viralizou rapidamente nas redes sociais. Muitos memes surgiram, mas também houve quem se preocupasse com o psicológico do árbitro.

“Por favor, não viralize ainda mais o que deve ter sido o momento mais constrangedor da vida de uma pessoa”, escreveu uma torcedora.

A equipe do Boavista venceu, por 3 x 1, que garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O Goiás, recém-rebaixado para a Série do Brasileirão, está eliminado.

Veja alguns memes com a situação constrangedora:

