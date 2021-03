Vídeo exibe imagens internas da mansão de R$ 6 milhões comprada por Flávio Bolsonaro

Localizada no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, a mansão foi comprada por cerca de R$ 6 milhõe

A mansão comprada no início deste ano pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em Brasília tem piscina, suíte master com sacada, espaço gourmet, academia e até uma “brinquedoteca”, segundo vídeos de divulgação com imagens internas da casa. Em um dos vídeos, que leva o selo de uma imobiliária da capital federal, é possível conferir detalhes da nova moradia de Flávio, como uma escada em formato caracol, cozinha ao estilo americano e amplos espaços internos e externos.

Localizada no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, a mansão foi comprada por cerca de R$ 6 milhões, segundo a escritura registrada em cartório. A compra foi revelada na segunda-feira pelo site “O Antagonista” e confirmada pelo GLOBO. Segundo o documento, o imóvel tem 2,4 mi m² e fica numa área batizada de “Setor de Mansões Dom Bosco”.

Leia mais em EXTRA, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários