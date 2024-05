Novo namorado de Britney Spears tem ficha suja e 9 filhos: veja quem é

Recentemente, Britney Spears assumiu um novo relacionamento que está recheado de polêmicas. Isso porque Paul Soliz, antigo funcionário da cantora, tem passagem pela polícia, acusação de dívidas de pensão e 9 filhos. Além disso, o casal se envolveu em uma briga com agressão física e ataque de raiva no início do mês.

De acordo com o Page Six, a artista contratou Paul Soliz para realizar suas tarefas domésticas há dois anos. No entanto, fãs flagraram Britney Spears e Paul juntos em agosto do ano passado e, desde então, assumiram o romance.

Leia a matéria completa no site Famosos e Celebridades, parceiro do Metrópoles.