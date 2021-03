Xuxa comete um dos maiores erros de sua carreira ao sugerir detentos como cobaias

O nome de Xuxa Menghel foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter deste sábado (27), data em que completa 58 anos, mas não foi por um bom motivo. É que a eterna Rainha dos Baixinhos causou polêmica ao sugerir que detentos sirvam de cobaias de vacinas e medicamentos. O tema repercutiu mal e a loira voltou ao Instagram para se desculpar.

Em um vídeo de aproximadamente dois minutos, ela reconheceu que errou em suas falas e que não era a intenção julgar vidas humanas naquele contexto. “Estou aqui pedindo desculpas a todos vocês. Não usei as palavras certas. Pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos, e não fugir do assunto que era dos animais, dos maus tratos, pessoas que fazem coisas maltratando vidas. Mas eu fiz a mesma coisa. Também julguei, também maltratei e também usei palavras que não deveriam ter sido usadas, então estou aqui pedindo desculpas“, começou ela.

Na sequência, a apresentadora garantiu que não teve a intenção de ofender ou sugerir maus tratos e preconceito. “Algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando de raças, de negros, de presidiários negros, pobres. Não me passou nada disso na cabeça. Me veio uma coisa que é: ‘uma pessoa estupra uma criança, que fica em um presídio, anos ali. Poderia pensar em ajudar outras pessoas de alguma maneira’. É errado? É errado. Me expressei mal? Me expressei mal“, disse.

Para finalizar, Xuxa ainda frisou que sabe que ninguém pode julgar as pessoas que estão encarceradas. “Sei que a gente tem umas falhas no Brasil, e uma delas é essa. Quem sou eu para dizer que essas pessoas estão ali e devem ficar ali ou morrer ali? Quem sou eu para fazer isso? Se eu faço isso, estou sendo ruim tanto quanto essas pessoas que também maltratam outras vidas e que não deveriam fazer isso“, concluiu.

Entenda a polêmica

Xuxa participou de uma live no perfil do Instagram da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na noite de sexta-feira. Na conversa sobre maus tratos aos animais, ela sugeriu o uso de detentos para cobaias de vacinas. “Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos“, completou ela. Após a exibição da live, internautas se revoltaram com as falas de Xuxa e começaram a enviar mensagens cobrando explicações.

