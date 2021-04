Adailton Cruz e representantes da saúde fazem visita ao PS e Upa cobrando valorização aos profissionais

O vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – Sintesac, Adilton Cruz, visitou no sábado, 10, juntamente com Deputado, Jenilson Leite e o presidente do Sindmed, Guilherme Pulici, o Pronto Socorro – Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e a Upa do Segundo Distrito. Cruz, disse que a visita serviu para ter ciência da realidade do trabalho dos profissionais, o que possibilita fazer um diagnóstico da situação em que estamos passando.

Durante a visita foi acompanhado de perto as condições de trabalho dos profissionais da saúde, principalmente daqueles que atuam na linha de frente no combate da COVID-19, onde receberam denúncias graves, como falta de medicamentos (Noripurum, Rocefin, Transamin e outros) e a falta de EPIs (luvas, máscaras, aventais).

“Vamos apresentar relatórios a nível da Assembleia Legislativa e sindical. Pois detectamos alguns pontos graves que precisam ser corrigidos, principalmente no tocante a estrutura de trabalho. Porque tem locais que faltam bomba de infusão e material de proteção individual, além dos medicamentos que são importantes e estão em falta. Estamos numa situação preocupante e já estamos contactando o secretário de saúde”, disse.