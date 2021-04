Atraso na vacinação é culpa das prefeituras, não do Governo

MORTES POR USO DO KIT-COVID

Depois do programa Fantástico, foi a vez do jornal O Globo denunciar o aumento de casos de reações adversas pelo uso do chamado “kit-covid”. Segundo o periódico, a Anvisa já confirmou 9 mortes em consequência do uso prolongado do medicamento.

ALVO DE INVESTIGAÇÃO DO MP/ACRE

A vereadora Michelle Melo (PDT) tem sido a principal inimiga da distribuição dos medicamentos pela Prefeitura de Rio Branco nas Unidades de Saúde. A médica chegou inclusive a entregar ao Ministério Público documentos que comprovam o uso do dinheiro para o combate à Covid-19, na compra de Ivermectina e Azitromicina, para o “tratamento precoce”, que a gestão municipal defende, e que até o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) falou abertamente em coletiva à imprensa.

RESPOSTA VEIO

A nota emitida pela executiva nacional do PSDB após o anúncio da deputada federal Mara Rocha de que deixaria o partido não surpreendeu. Mara saiu atirando, não acredito que a parlamentar esperava trato diferente.

E FOI DURA

Desleal, desonesta, mau-exemplo foram alguns dos adjetivos utilizados pelos tucanos. Os dirigentes também disseram que a deputada “se utiliza de argumentos grosseiros e inverídicos” e pelo fato de ter recebido R$ 2 milhões do partido, mas só ter conseguido eleger um prefeito do PSDB em 2020, Mara “mostra falência de capacidade política”.

PANCADARIA

Não foi apenas a deputada federal que levou umas bordoadas na última segunda-feira, o chefe do clã, vice-governador e líder da oposição, Wherles Rocha (PSL), pegou as dele também. O primo do governador Gladson Cameli, Orlenilson, saiu em defesa do titular do Palácio Rio Branco. A cipoada foi tão violenta que prefiro não postar na coluna, pois é política, não policial.

PEDE PRA SAIR

O presidente do PT, Cesário Braga, não gostou dessa tentativa de Rocha ser porta-bandeira do exército oposicionista. O petista pediu que o vice abandone o gordo salário e a posição política que ocupa. Vai sonhando, Cesário!

GUARDA MUNICIPAL

O desgaste à Polícia Militar nos dois eventos a pedido da Prefeitura de Rio Branco, com o camelô e trabalhadores da zeladoria hostilizados, fez com que o Secretário de Segurança, Paulo Cézar, sugerisse a Bocalom que criasse sua Guarda Municipal. “Frise-se que a participação de integrantes da Polícia Militar em tais episódios, deu-se em apoio a atividades de exclusiva competência da prefeitura”, lembrou o secretário, que não deve ter ficado muito feliz em ver seus homens pegarem a culpa por uma ação a pedido da gestão municipal.

EM DEFESA DO GOVERNO

A fala do deputado Gehlen Diniz (Progressistas) na Assembleia Legislativa foi dura, mas verídica. A lentidão na vacinação é responsabilidade total das prefeituras, haja visto que o governo está entregando os imunizantes. Se tem vacina, que apressem! Coloquem os servidores para trabalhar em horário estendido, ampliem o número de postos. O que não dá é para as prefeituras ficarem esperando a morte chegar, literalmente.

POLÍCIA VACINADA

Conforme prometido pelo governador Gladson Cameli, os membros das forças de segurança do Estado começarão a ser vacinados nesta quarta-feira, 7. Quase 30% do efetivo foi contaminado pela Covid-19 e essa vinha sendo uma reivindicação urgente das categorias. O trabalho dessa turma é de fato na linha de frente, não podem ficar no final da fila.

ALERTA

O alerta feito pelo jornalista Altino Machado ao governador Gladson Cameli, para que tome cuidado com sua segurança, é muito oportuno. Fatos recentes da história acreana, como o assassinato do ex-governador Edmundo Pinto, revelam como o interesse pelo poder faz com que alguns cheguem às vias mais obscuras para conquista-lo, sobretudo em uma terra de coronéis, como a nossa.