Auxílio emergencial acreano é aprovado em comissões na Aleac e segue para votação

Na Assembleia Legislativa do Acre, a Comissão de Serviço Público, Trabalho e Municipalismo foi a terceira a aprovar o projeto do executivo acreano que trata do “Cartão do Bem” – auxílio emergencial do governo do Estado.

O programa segue agora para o plenário da Aleac para ser votado pelos deputados. Ele também já foi apreciado nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento e Finanças (COF).

Caso seja aprovado, o projeto beneficiará pelo menos 18 mil famílias em todo o Estado com 3 parcelas de R$ 150 para aquisição de alimentos durante a pandemia do coronavírus.

Essas famílias são as chamadas “invisíveis”, que não foram beneficiadas por nenhum programa do governo federal. A Comissão de Serviço Público é presidida pelo deputado de oposição, Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Do debate realizado nesta quarta-feira (14) participou a secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdham), Ana Paula Lima, que respondeu os questionamentos dos demais integrantes da comissão.