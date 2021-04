Bloco com aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul é arrematado por R$ 420 milhões

Os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, foram arrematados nesta quarta-feira (7) fazendo parte do chamado “Bloco Norte”, por R$ 420 milhões de reais.

Agora os dois aeroportos do estado estão sob administração da empresa francesa Vinci Airports.

Outros cinco também foram arrematados: Manaus, Tabatinga, Tefé, Porto Velho e Boa Vista. O governo federal arrecadou mais de R$ 3,3 bilhões com o leilão de 22 aeroportos brasileiros no dia de hoje. Os blocos Central e Sul também foram leiloados.