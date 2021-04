Bocalom oficializa proibição de cultos aos finais de semana em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) tornou sem efeito nesta terça-feira (13) o decreto que permitia a realização de cultos religiosos aos finais de semana em Rio Branco. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A decisão considera a recomendação feita pelo Ministério Público do Acre (MPAC) e Ministério Público Federal (MPF), na última sexta-feira (9), pela suspensão das celebrações religiosas enquanto durar o estado de calamidade por conta da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, o prefeito, com base em decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal (STF), havia desconsiderado o toque de recolher no Acre e liberado os cultos presenciais aos finais de semana em todas as denominações religiosas.

Rio Branco é o epicentro da epidemia no Acre, com 33,3 mil casos confirmados e mais da metade dos óbitos registrados até o momento.