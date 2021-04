A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) inicia nesta quarta-feira (14) a Caravana da Vacinação no município de Acrelândia. O objetivo do Estado é acelerar o processo de imunização, com as vacinas já disponíveis no calendário vacinal e ainda contra a Covid-19 e influenza.

Além dos profissionais da Sesacre, as forças da Segurança e salvamento e Secretaria Municipal de Saúde farão um arrastão de casa em casa, para vacinar o maior número de pessoas do município·