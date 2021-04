Casos de covid-19 disparam e AC tem 526 casos em 24h; 7 estão na fila por UTI

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta quarta-feira (14), informa que o Acre registrou 526 novos casos de coronavírus fazendo que o o número de infectados suba de 74.007 para 74.533 nas últimas 24 horas.

Além disso, 733 exames de RT-PCR seguem aguardando análise. Até o momento, 62.449 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 301 pessoas estão internadas.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva atingiu novamente 100% em Rio Branco. Não há leitos disponíveis no Pronto Socorro e nem no Instituto de Traumatologia (Into). Os leitos de Pediatria Covid também estão com sua ocupação máxima e nos leitos obstetrícios, destinados à grávidas com Covid-19 a taxa de ocupação é de 250%.

A alta nas internações fez com que o estado registrasse novamente fila por leitos de Unidade de Terapia Intensiva e sete pacientes em estado grave esperam por uma vaga.