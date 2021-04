Deputado pede redução de ICMS para ajudar municípios que pagam quase R$ 9 em gasolina

O deputado Jenilson Leite, durante sessão desta quarta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), pediu ao Governo do Estado que reduza o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para beneficiar municípios isolados que pagam caro pela gasolina e pelo diesel.

De acordo com o parlamentar, no Jordão, por exemplo, a comunidade está pagando quase R$ 9 pelo litro do combustível.

“Reduza o ICMS, governador, para ajudar a população”, explicou.

“Não dá para pagar esse valor por um litro de gasolina”, continuou o deputado.

A proposta foi feita a partir de um anteprojeto de lei, que deve ser apreciado pelo Executivo.