DMX morre aos 50 anos nos EUA

O rapper DMX morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (9) em Nova York. Ele estava internado na UTI após sofrer uma parada cardíaca. A morte foi confirmada pela família a veículos de imprensa dos EUA.

DMX lutou contra o uso de abusos de drogas durante vários anos e já tinha passado por algumas internações para reabilitação.

“Nós estamos profundamente tristes de anunciar hoje que nosso amado DMX, com nome de nascimento Earl Simmons, morreu aos 50 anos no White Plains Hospital (no estado de Nova York) com sua família ao seu lado”, diz o comunicado.

“Earl foi um guerreiro que lutou até o fim. Ele amava sua família com todo o seu coração e nós temos carinho pelo tempo que passamos por ele. A música de Earl inspirou inúmeros fãs pelo mundo e seu icônico legado vai ficar para sempre”, diz o texto.

Leia mais em G1, clique AQUI!