Em caso raríssimo, mulher dá à luz gêmeas siamesas que nascem com três braços na Índia

Na Índia, uma mulher deu à luz gêmeas siamesas neste mês. Nascidas em uma clínica particular, na cidade de Kendrapara, em Odisha, as gêmeas são unidas pelo peito e abdômen. “Gêmeos siameses são uma anomalia congênita rara. As irmãs compartilham um único corpo, três braços e duas pernas. Elas estão comendo com duas bocas e respirando com dois narizes. Depois de um ultrassom dos bebês, os detalhes da anormalidade serão conhecidos ”, disse o médico Debasish Sahoo, consultor pediátrico do hospital do distrito, ao site local, India Today.

Segundo os especialistas, ambas as bebês, que nasceram por cesariana, estão estáveis no momento. Agora, a família das gêmeas busca ajuda do governo para o tratamento das filhas, já que, em alguns casos anteriores, as autoridades atuaram para ajudar as famílias. Em 2017, por exemplo, o governo de Odisha arcou com o custo da separação e tratamento dos gêmeos siameses Jaga e Kalia, no Instituto de Ciências Médicas da Índia, em Delhi.