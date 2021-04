Os jogadores do Paris Saint-Germain não ficaram nada satisfeito com a nova expulsão de Neymar. De acordo com o jornal L’Equipe, os companheiros se irritaram por entender que o brasileiro não aprende a controlar as emoções.

O texto do jornal francês destaca que os cartões vermelhos de Neymar costumam ocorrer nos minutos finais da partida, porque ele não evita o contato com os adversários, que passam a persegui-lo.

