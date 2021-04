Felipe Camargo relembra luta contra as drogas e desabafa: “Me julgava fraco”

Felipe Camargo relembrou sua dependência química entre os anos 80 e 90 numa conversa com o ator e humorista Nelson Freitas no YouTube. Camargo afirma ter encontrado apoio em reuniões dos Narcóticos e Alcoólicos Anônimos e revelou como conseguiu superar esse obstáculo.

No início, ele disse que não fazia ideia que era portador de uma doença incurável. “Comecei a beber em casa com o meu avô, vieram as festas, a gente perde timidez… Bebia apenas nos finais de semana, mas sempre em excesso.”

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!