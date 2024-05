É noite de Charlie Brown! Confraria realiza noite em homenagem à banda santista

A noite deste sábado (11) será embalada por nostalgia na Confraria Gastrobar, que irá promover um show, realizado por Pedro Arco e banda, em homenagem ao grupo de Santos, litoral paulista, Charlie Brown Jr. (CBJ), a partir das 21h.

A noite será inspirada no álbum que fez parte do projeto MTV acústico, gravado em 2003, que conta com versões adaptadas de sucessos de diversos discos diferentes do grupo, que naquele momento já havia lançado cinco trabalhos.

Arco é quem dará voz às letras da Charlie Brown Jr, e afirma ter um grande carinho pelo grupo musical, desde que os conheceu, ao ganhar um CD customizado de sua tia, onde tinham vários sucessos dos anos 2000, incluindo algumas canções do grupo de Chorão.

“A ideia veio de uma frustração de nunca ter ido a um show deles, juntei isso ao meu trabalho musical, convidei outros músicos para fazer esse show e rememorar músicas que foram trilha sonora da minha infância e adolescência”, explica Arco.

Ele revela ainda que, além das músicas do grupo homenageado, o show terá momentos especiais, com participação de outros cantores, com canções de artistas como Vanessa Da Mata, Racionais MC’s e outros que tiveram relação com o CBJ.

“Os ensaios estão a todo vapor, essa semana nós vamos finalizar os detalhes e acertos, mas o show está pronto e estamos muito ansiosos para essa noite. Vai intenso, feito com muita vontade e garra, esperamos um grande público”, diz o vocalista.

Para aqueles que se interessaram no evento, os ingressos podem ser adquiridos através do WhatsApp no número (68) 9 9954-2553. Por fim, o cantor principal da noite deixa um recado. “Convido a todos pra curtir o especial Charlie Brown Jr, sábado (11/05), na Confraria Gastrobar. A partir das 21h. Vamos nessa!”.