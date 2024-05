Governo inicia renovação da Ponte Metálica; ponto turístico de mais de 50 anos será pintado

Em uma inspeção realizada nesta quarta-feira (08), a presidente do Deracre, Sula Ximenes, falou sobre o início da segunda fase do trabalho de manutenção da Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, em Rio Branco. Esta etapa concentra-se na revitalização da estrutura para preservar sua integridade.

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), está empenhado na limpeza da parte metálica da ponte e na aplicação de um produto anticorrosivo, preparando-a para uma nova camada de pintura.

A presidente do Deracre enfatizou que esta iniciativa é uma resposta direta à determinação do governador Gladson Cameli, destacando que a renovação da pintura da estrutura faz parte da segunda fase do projeto de manutenção.

Revitalização

Na primeira etapa, concluída em um prazo de cinco meses, foram implementadas medidas para garantir a estabilidade e segurança da ponte.

Com o início desta segunda fase, o governo reafirma seu compromisso com a infraestrutura viária e a preservação dos recursos naturais, garantindo que a icônica Ponte Metálica continue a servir como uma importante ligação para a comunidade de Rio Branco e região.