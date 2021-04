Gabigol x Globo: jogador manterá processo contra a emissora; entenda

Documentário do Globoplay que conta vida do atacante recebe críticas de familiares e empresários do atleta

O documentário produzido pela plataforma Globoplay que conta a história do atacante do Flamengo e ex-Santos Gabigol pode terminar na Justiça. Familiares e empresários de Gabriel Barbosa, de 24 anos, não ficaram satisfeitos de verem na série, de quatro capítulos, a polêmica ida do atleta em um cassino clandestino, em março. Com isso, eles devem seguir um processo contra a “quebra de acordo”.

O episódio aconteceu no dia 14 de março, em São Paulo, quando a PM acabou com uma aglomeração com cera de 200 pessoas em um cassino clandestino. Dentre as pessoas detidas, Gabigol estaria escondido no local, segundo o deputado Alexandre Frota, que comandou a operação e contou ao LANCE!.

Segundo o Uol, o atacante agora seguirá com o processo não em regime de urgência, mas, passará a ser um caso para a Justiça do Rio de Janeiro. Na visão deles, houve quebra de acordo e a Globo deverá arcar por danos morais à imagem de Gabi. O valor previsto para multa é o mesmo que a empresa 4Comm/Gabigol Esportes Ltda., que cuida da carreira do atleta, pediu para a Justiça caso a liminar inicialmente solicitada fosse concedida: R$ 2 milhões.

O acontecimento na vida de Gabigol entrou para a série da Globoplay – o que irritou os familiares, que não contavam que o caso estaria presente. Pouco antes do capítulo ir ao ar, Gabigol tentou ir na Justiça para impedir a circulação das imagens. Segundo agência que cuida da imagem do atleta, todos foram pegos de surpresa, pois a inclusão do assunto não foi acordada pelas partes

A Justiça negou a censura. A liminar da assessoria alegou questões contratuais, visto que, no entendimento da mesma, não estava acordada a inclusão do fato do cassino na série, que foi produzida ao longo do último ano e atualizada após a conquista do Campeonato Brasileiro 2020 pelo Flamengo. Saiba o que foi exibido no programa.

O Grupo Globo afirmou, em nota, que, dos 33 minutos e 16 segundos de duração do episódio final, apenas três minutos e trinta segundos são direcionados ao caso do cassino, dos quais 50 segundos reproduzem trechos da entrevista do jogador ao fantástico no último domingo.

