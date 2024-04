Antonia Fontenelle é cobrada por dívida com Felipe Neto

Α38Não está nada fácil para Antonia Fontenelle no imbróglio que vive com Felipe Neto. A youtuber está sendo cobrada em R$ 40 mil pelo advogado do influenciador, com relação aos honorários advocatícios que ele tem a receber em duas ações criminais em que ela já foi condenada.

Segundo o jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, além do valor citado, Fontenelle ainda vai precisar pagar R$ 75 mil.

Porém, a Justiça encontra dificuldades em notificar a digital influencer, já que, atualmente, ela mora nos Estados Unidos. No entanto, Antonia não divulgou seu novo endereço ao judiciário.

Recentemente, Felipe mostrou dois dos processos em seu perfil no Instagram. Enquanto isso, a loira o acusou de ser um “mentiroso”, antes de clamar pelas tais provas, que insistia inexistirem.

Irritada, ela disse: “Que vagabundagem. Primeiro, prova que tem alguma pena pra eu cumprir em relação a Felipe Neto. Prova que tem algum processo com trânsito em julgado”, pediu a viúva de Marcos Paulo.

Antonia Fontenelle amarga nova derrota contra Felipe Neto

Neles, ela precisa arcar com penas de multas e também com os honorários dos advogados de Felipe. Somando os processos, apenas em honorários a influencer deve R$ 40 mil. Fora os R$ 195 mil de multa.

Só que ela também já foi condenada em outros dois processos criminais que estão em instâncias superiores, cujos seus recursos foram todos rejeitados, mas ainda não transitaram em julgado. E, para coroar, um quinto processo está na primeira instância, com audiência marcada.

Além disso, a única ação que ela moveu contra Felipe e ganhou, já transitou em julgado, logo, inadmite recursos, mas não teria, segundo nossas fontes, qualquer determinação de que o youtuber pague valor algum para os advogados da loira.