Governo do Acre abre novas vagas no Colégio Militar; confira edital

O Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (9) um edital com vagas para o Colégio Militar Estadual Tiradentes, em Rio Branco.

A oportunidade é para alunos no 6º do Ensino Fundamental II. São 28 vagas no turno vespertino.

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 12 a 14 de abril, através do site, CLICANDO AQUI.

Após preenchimento de ficha disponível no link, os candidatos passarão por sorteio, que será realizado na sede do colégio, no próximo dia 16. O resultado será divulgado às 12 h do mesmo dia.

O processo também conta com avaliação escrita, que será realizada no dia 23 de abril de 2021 (quinta-feira) nas dependências físicas do Colégio Militar Estadual Tiradentes, das 8h às 11h. O certame terá 20 questões, sendo que 10 serão de Língua Portuguesa e as outras 10 de matemática.

O resultado com classificação definitiva da avaliação escrita será divulgado no dia 28 de abril.