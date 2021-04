Homem desaparece após pular em igarapé de Manaus por aposta de R$ 20

Celso de Oliveira Gomes, 40, desapareceu após cair no igarapé do Franco, Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Vítima pulou no local após aceitar uma aposta valendo R$ 20,00.

Segundo relatos de testemunhas, Celso estava acompanhado de um homem identificado apenas como Tales, a vítima foi desafiada a pular da ponte direto no igarapé. A dupla fez isso várias vezes, mas em uma delas, o homem não retornou. Os dois haviam ingerido bebida alcoólica.

Tales fugiu do local. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou os trabalhos início da tarde realizando as buscas em superfície.

“Nós fizemos o deslavamento na lancha menor por conta da dificuldade e acesso pra o igarapé, tendo muito lixo e vegetação a beira do igarapé, não sendo possível realizar o mergulho, tendo em vista que água é muito poluída”, explicou o tenente Barbosa Amorim.

Para fazer as buscas, a equipe optou por realizar o trabalho em superfície, com equipamento de fundo, garateia e anzol. A área tem cerca de cinco metros de profundidade.

As buscas foram encerradas no fim da tarde de hoje e devem retomar na manhã desta sábado (17), às 7h.