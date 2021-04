Homem é baleado e esfaqueado; vítima lutou com os criminosos antes de ser ferido

Um homem de aproximadamente 30 anos foi baleado e esfaqueado por criminosos na tarde de quinta-feira (1), no km 5 da Estrada do Pacífico, no Ramal Esperança, na zona rural de Brasileia, no interior do Acre. A vítima lutou com os criminosos antes de ser ferido.

Segundo informações da polícia repassadas à reportagem do Contilnet, a vítima e mais dois amigos estavam em um veículo transitando no bairro Samaúma, quando foram abordados por criminosos de uma facção criminosa que comanda aquela região.

Sob alegação que o trio fazia parte de uma facção rival, os bandidos sequestraram e levaram os homens para o Ramal Esperança, para serem executados. Os bandidos interrogaram o trio até chegar no local da execução. No momento em que seriam mortos, um dos homens reagiu e lutou com os criminosos, enquanto isso, os outros dois homens fugiram por uma área de mata.

O homem que lutou com os meliantes foi ferido com vários tiros e também atingido com vários golpes de faca e ficou jogado no ramal. Após a ação, os faccionados fugiram do local.

Populares que encontraram a vítima ensanguentada acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no ramal, prestou os primeiros atendimentos ao jovem e encaminhou ao Hospital de Brasileia, em estado de saúde grave.

As policiais Militar e Civil foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos das informações. Os investigadores conseguiram identificar e prender alguns acusados no bairro Samaúma e apreender as armas utilizadas no crime.

Os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, para a tomada das medidas cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários