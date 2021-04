Jovem de 19 anos é atingido com tiro que atravessa o rosto enquanto caminhava em Rio Branco

O jovem Luiz Fernando Paiva Souza, 19 anos, foi ferido com um tiro no final da tarde desta terça-feira (13), na rua Oleir Cameli, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Luiz estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por um bandido armado que estava também a pé e que realizou vários disparos contra o jovem. O rapaz foi atingido por um tiro no rosto e ainda conseguiu correr e pediu ajuda aos moradores da região. Após a ação, o criminoso fugiu do local correndo.

Populares ajudaram Luiz e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros procedimentos.

De acordo com os socorristas, o projétil transfixou o rosto, atingiu os dentes da vítima e saiu. Uma ambulância de suporte avançado chegou no local depois para dar suporte e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

A Polícia Militar não conseguiu prender o autor do crime. A motivação do crime séria a guerra entre as facções criminosas. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).