Lewis Hamilton tem o maior salário da Fórmula 1; confira a lista

O portal Race Fans divulgou uma lista com os salários dos pilotos da atual temporada da Fórmula 1. No topo da lista, ninguém surpreendente: Lewis Hamilton é o mais bem pago da categoria, recebendo R$ 165.6 milhões. Na outra ponta da tabela, está o estreante Yuki Tsunoda, com R$ 2.7 milhões.

Uma curiosidade é que, devido à pandemia, a Fórmula 1 precisou fazer cortes substanciais em seus gastos. Na última temporada, por exemplo, Hamilton recebia R$ 218.6 milhões.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!