No Acre, músico compõe sobre as dificuldades da classe artística na pandemia

“Artista é trabalhador. Tem família pra sustentar. E a fome não espera. Mãe e pai se desesperam. Quando ver filho chorar”. Assim diz um trecho do lamento do músico pernambucano de nascença e acreano de coração H. Montnegro, de 62 anos, sobre a difícil realidade enfrentada pela classe artística durante a pandemia de coronavírus no Acre.

Há mais de um ano impedidos de se apresentarem nos palcos e sem o apoio frequente do poder público, artistas das mais variadas vertentes, que tinham sua criatividade como ganha-pão, amargam dificuldades que vão desde o acúmulo de dívidas até a fome.

E é exatamente sobre essa infelicidade que Montnegro versa na composição “Força das Vozes”, que está em processo de musicalização e deve ganhar clipe com dez cantores até o fim do mês.

A ideia da canção surgiu durante conversas em grupos das Câmaras Temáticas das quais ele participa com outros artistas locais.

O músico, que também é ator, tem propriedade para escrever e cantar sobre a difícil lida em tempos de crises sanitária e econômica. Além de deixar os palcos, Montnegro, que dá aulas particulares de música, viu a quantidade de alunos diminuir em 80% desde o agravamento da pandemia, que já matou mais de 1.300 acreanos.

A única forma de sustento do músico é a arte. Uma peça de sua autoria, sobre a história de um contador de histórias, na qual canta, toca e interpreta sozinho nove personagens, precisou ser cancelada por conta da crise.

Além disso, seu auxílio emergencial, pago pelo governo federal no ano passado, foi cortado na quarta parcela, sem explicação. “Estou tentando me adaptar com o pouco que tenho”, diz o artista.

Apesar das dificuldades, Montnegro, que vive no Acre há 13 anos, é bem humorado e fez questão de frisar que se auto-intitula “acrebucano”. Ele veio fazer um show no estado, se apaixonou por uma mulher, com quem vive até hoje, e resolveu trocar as praias de Pernambuco pelo mar de árvores da Amazônia, o que lhe rendeu bons frutos.

Em Rondônia, alguns anos atrás, recebeu o título de Embaixador da Cultura Amazônica. Já na capital amazonense, Manaus, ganhou um prêmio de excelência em cultura.

Consciência

Montnegro acredita que se a população tivesse mais consciência e seguisse os protocolos sanitários, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, a situação no Acre estaria menos grave e os bares e restaurantes poderiam voltar com as apresentações de artistas locais.

“As pessoas parecem estar perdendo o respeito por elas mesmas. Se entendessem que a superação dessa pandemia passa pelas mãos delas, estaríamos hoje em outro patamar. É tudo uma questão de educação”.

Confira a íntegra da letra de “Força das Vozes”:

SE JUNTARMOS NOSSAS FORÇAS

SEREMOS MUITO MAIS FORTES

NÃO DÁ MAIS PRA ESPERAR

TRABALHO QUE É BOM NÃO TEM

QUANTO MAIS CONTA

SE PAGA

MAIS CONTA TEM PRA PAGAR

SILENCIARAM NOSSAS VOZES

INSTRUMENTOS E CANÇÕES

APAGARAM-SE AS RIBALTAS

SEU DOUTOR FAÇA ISSO NÃO

TÁ FAZENDO MAIS DE ANO

QUE NOS ESTAMOS

PARADOS

ALUGUEL, ÁGUA E LUZ

JÁ ESTÁ TUDO ATRASADO

NOSSA CLASSE TÁ SOFRIDA

MERECEMOS ISSO NÃO

CADA VEZ TÁ MAIS DIFÍCIL

O FEIJÃO,O ARROZ O PÃO

ARTISTA É TRABALHADOR

TEM FAMÍLIA PRA SUSTENTAR

E A FOME NÃO ESPERA

MÃE E PAI SE DESESPERAM

QUANDO VER FILHO CHORAR

COM MUITA LUTA E SUOR

COMPRAMOS NOSSOS INSTRUMENTOS

E HOJE ESTAMOS VENDENDO

PRA TENTAR SOBREVIVER

NÃO DÁ MAIS PRA SEGURAR

A HORA É DE GRITAR

SOLTE A SUA VOZ

ESSA LUTA NÃO É SÓ MINHA

É DE TODOS NÓS.

(H. Montnegro)