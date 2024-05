VÍDEO: porcos-do-mato invadem quintal e deixa família assustada em Rondônia

Uma visita inusitada em uma propriedade rural localizada na linha LJ22, KM56 em Machadinho do Oeste (RO), cerca de 150 km de Jaru, deixou uma família assustada e com receio do que os porcos-do-mato poderiam fazer com animais domésticos da residência.

A moradora da propriedade disse ao portal P1 que ela estava sozinha em casa com os dois filhos, quando os cachorros começaram a latir e as crianças correram para dentro de casa.

“Eu olhei pela janela e deparei com esse tanto de “porcão” no meu quintal, na hora levei um susto e fiquei com medo deles pegarem os cachorros e as galinhas porque eles estavam muito bravos e ia para o lado dos cachorros, mas graças a Deus deu tudo certo e eles foram embora”, relata a moradora.

Os porcos-do-mato (também conhecidos como queixada) ficam agitados com a presença humana por serem selvagens, e podem ser perigosos, principalmente quando estão em bando.

Veja o vídeo: