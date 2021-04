Pandemia cancela Rio Open, maior torneio de tênis

Agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil impediu realização do evento, que deve acontecer em 2022

Maior torneio de tênis da América Latina, o Rio Open não vai mais acontecer em 2021. Inicialmente marcado para o mês de fevereiro, a competição poderia ocorrer em julho, mas as incertezas sobre a pandemia de covid-19 fizeram os organizadores cancelarem a competição, que volta ao circuito em 2022.

Luiz Procópio Carvalho, diretor da competição, buscava encaixar o Rio Open na semana seguinte a Wimbledon, que termina no dia 11 de julho. Falava até em presença de torcedores nas arquibancadas Porém, por causa do cenário nada animador de coronavírus no País, acabou sendo inevitável o cancelamento do torneio, já previamente marcado para o Jockey Club para fevereiro de 2022.

