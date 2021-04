Paulo Gustavo segue estável, mas caso é grave, diz boletim médico

Segundo novo boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (9/4), Paulo Gustavo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva e precisou passar por novo procedimento terapêutico. Os médicos informam que o ator e humorista segue com estado estável.

A equipe médica informou que: “uma nova fístula bronco-pleural foi identificada ontem à noite, tendo sido realizada na manhã desta sexta-feira, novo procedimento, desta vez por via endoscópica, quando o segmento responsável pela nova fístula foi ocluído. As manobras terapêuticas transcorreram com sucesso e Paulo Gustavo segue em estabilidade clínica”.

