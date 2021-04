PM prende quatro jovens com drogas, dinheiro e simulacro no bairro Jardim Eldorado

Dois jovens de 18 anos, um de 19 e outro de 22 anos foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (8), na Travessa Mel, no bairro Jardim Eldorado, em Rio Branco.

Policiais militares do Tático do 3° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um rapaz caminhando em via pública. O suspeito correu para dentro de uma casa ao ver a viatura. A guarnição acompanhou o rapaz e encontrou mais três jovens dentro da residência que também acabaram sendo abordados pelos PMs.

Na revista dentro do local, foram encontradas 2 trouxinhas de cocaína, 2 tabletes de maconha, dois simulacros e uma quantia de R$ 60,00, oriundo das vendas dos entorpecentes, com os jovens.

Um dos jovens, em rápida conversar com os PMs, acabou confessando que os simulados seriam usados em roubos na região.

Diante dos fatos, o grupo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.