Professora solta ‘pum’ durante aula online e reação de alunos viraliza; veja vídeo

Vídeo de professora viraliza, nesta terça-feira (13), após soltar um ‘pum’ (Gases intestinais) enquanto dava aula para crianças da terceira série em Topeka, cidade do Kansas (EUA). A reação dos alunos é contagiante. No entanto, tudo não passou de uma pegadinha da educadora Emma Ginder com os pequenos. O objetivo foi Animar a aula.

Emma Ginder compartilhou a pegadinha em dezembro do ano passado no Facebook. Por lá, a postagem fez bastante sucesso, chegando a ter mais de 40 mil curtidas e quase 50 mil compartilhamentos. Na manhã desta terça-feira (13), o vídeo viralizou no Twitter, principalmente entre os brasileiros, e o que mais chamou a atenção dos internautas foi a reação dos alunos ao “pum” da professora.

No gravação, Emma explicao conteúdo da aula quando, de repente, ela solta o som de um pum bastante barulhento. A professora se afasta da tela, e prende o riso, fingindo estar envergonhada. Depois de alguns segundos de silêncio, um dos alunos pergunta: “O que foi isso?”. Um outro, já rindo da situação, também pergunta o que foi o barulho. A terceira criança que aparece no vídeo diz: “Eu acho que ela peidou”, e a partir daí a risada se desenrola.

“Esse foi um grandão”, comenta um dos meninos, em meio às risadas. A professora, que também estava rindo, comenta que “não sabe quem foi”, e algumas crianças a acusam, dizendo que ela foi a autora do “pum”.

Quando Emma Ginder compartilhou o vídeo no Facebook, ela escreveu a seguinte legenda: “Alguns dias você só tem que tocar um som de uma buzina durante a aula para aliviar o clima. Muito bom demais para não compartilhar. Também peço desculpas por ter a maturidade de um menino de 8 anos”. Confira o vídeo: