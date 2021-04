Capital retoma neste fim de semana vacinação contra covid em idosos acima de 60 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco retoma neste sábado a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus para pessoas acima de 60 anos e e profissionais de saúde.

A vacinação é feita das 8 às 17 horas no drive thru e até as 16 nas unidades. É preciso apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle e confirmação da identidade e idade do idoso. No caso dos trabalhadores da saúde, estes devem apresentar carteira do respectivo conselho e RG ou declaração da unidade onde trabalha (para aqueles que não possuem registro) e RG.

Locais

As doses estão sendo aplicadas no drive-thru do pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas/ Em frente ao 7º BEC e em cinco unidades de saúde: Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheral; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Asmar, no Quinze; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino – no bairro Taquari; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Vila Ivonete – na Rua Antônio da Rocha Viana.

Domingo

No domingo a vacinação continua e os idosos devem procurar o drive thru no pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas/ Em frente ao 7º BEC, ou uma das seguintes unidades de saúde: Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheral; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Asmar, no Quinze.