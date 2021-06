CG é escolhida para apresentar ações para a proteção da biodiversidade

Campo Grande reconhecida pelo segundo ano consecutivo como uma “Tree City of de World”, título concedido anualmente pela Arbor Day Foundation e Pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), irá participar como palestrante durante a II Conferência Mundial Tree Cities of the World, realizada nos dias 27 e 28 de julho, apresentando suas ações e programas desenvolvidos que resultam na proteção da biodiversidade local.

Dentre as 120 cidades reconhecidas mundialmente como “Tree City of de World” e que encaminharam propostas para serem apresentadas durante a II Conferência Mundial, apenas 13 cidades foram selecionadas, dentre as quais foi escolhida a proposta encaminhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), representando a capital, com o tema “Campo Grande, the BiodiverCity”, em tradução “Campo Grande, a BiodiverCidade”.

O prefeito Marquinhos Trad, destaca a relevância na continuidade das ações implementadas em prol da arborização urbana de Campo Grande “Esse reconhecimento mundial e a escolha da nossa cidade para apresentarmos aos demais países as ações desenvolvidas aqui para a preservação da arborização demonstra que estamos no caminho certo, resultando em exemplo e na melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luis Eduardo Costa, a participação nesta conferência mundial evidencia o compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável “Nossas ações são permanentes, atuamos tanto no manejo da arborização, como na preservação das áreas de proteção, dos nossos mananciais, córregos, no monitoramento do descarte dos resíduos, na promoção de plantios de árvores. Portanto, os resultados colhidos não poderiam ser diferentes, trabalhamos dia após dia para continuarmos como referência na preservação do meio ambiente”.

Programa Tree Cities of The World

Campo Grande foi reconhecida novamente como uma “Tree City of de World”, e este reconhecimento não tem relação apenas com a quantidade de árvores existentes na cidade e sim com a forma como a cidade faz a gestão de suas florestas urbanas. É necessário cumprir uma série de requisitos estabelecidos pelo Programa Tree Cities of The World para receber este título.

E dentro do conceito de Florestas Urbanas estão contemplados: a arborização urbana, o sistema de parques e áreas verdes, as áreas de preservação permanente, os remanescentes de vegetação nativa, os bosques e as formações de maciços vegetais secundários.

Em julho, nos dias 27 e 28 todos são convidados a participar da reunião anual de profissionais florestais urbanos, praticantes e defensores da Conferência Virtual das Cidades Árvores do Mundo. Serão ouvidos especialistas das principais organizações internacionais além das práticas destacadas dentre as melhores no mundo a conferência oferecerá mais eventos ao vivo e oportunidades de networking.