Cidadãos ainda esperam anúncio oficial sobre Novo Bolsa Família

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na última semana que o Presidente Jair Bolsonaro anunciaria as mudanças oficiais no Bolsa Família. Ele disse que o chefe do executivo faria isso até a última sexta-feira (25). Hoje é terça-feira (29) e esse anúncio ainda não aconteceu de maneira oficial.

Essa declaração de Bolsonaro está sendo ansiosamente aguardada por milhões de pessoas em todo o país. São brasileiros que estão esperando para saber se conseguirão entrar ou não no projeto novo. É que o Presidente deverá explicar, entre outras coisas, como é que tudo vai funcionar no próximo semestre.

Em tese, há uma forte tendência de que Bolsonaro defina qual será o valor médio de pagamentos do programa. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o repasse do Bolsa Família está em uma média de R$ 190. Isso deve subir, mas falta saber de quanto seria esse aumento de fato. A população está esperando uma resposta.

Além disso, o Presidente também deverá falar sobre a prorrogação do Auxílio Emergencial em sua fala. Entre outras coisas, ele definirá quantos meses o projeto vai ganhar. Muito se fala que seriam mais três meses com os mesmos valores que estão sendo pagos agora. No entanto, isso ainda não é uma confirmação oficial.

Bolsonaro também deverá anunciar pelo menos um novo programa para o próximo semestre. O Ministro Paulo Guedes disse em entrevista recente que o Ministério da Cidadania estaria trabalhando em mais cinco projetos sociais. E por essa lógica, o Presidente iria anunciar pelo menos um deles nessa declaração em questão.

Pressão de Lira

Nas últimas semanas, o Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) fez algumas críticas ao Governo Federal sobre essa questão. Ele disse, por exemplo, que preferia não dar a prorrogação do Auxílio Emergencial. Para ele, o melhor a se fazer agora é antecipar o novo Bolsa Família para que ele comece em agosto.

No entanto, não é isso o que o Governo deve fazer de fato. Na última semana, Lira foi além e disse que o Planalto precisa se apressar. De acordo com ele, não dá para aprovar esse novo programa em pouco tempo.

Por isso, ele disse que o Governo precisa se apressar em apresentar os detalhes do programa. De acordo com ele, o processo de aprovação de uma ideia assim costuma demorar um pouco para acontecer no Congresso.

Bolsa Família

Ainda não há uma data oficial para o início dos pagamentos do novo Bolsa Família. Pelas informações de bastidores, isso aconteceria a partir do próximo mês de novembro. Isso porque o Auxílio Emergencial acabaria em outubro.

É que o Governo Federal definiu que um programa só vai começar quando o outro acabar. A ideia é que as pessoas que saiam do Auxílio e que ainda precisem de ajuda acabem entrando no novo Bolsa Família.

No entanto, tudo isso ainda não passam de informações de bastidores, muitas vezes desencontradas. É por isso portanto que o Congresso está tentando colocar pressão no Planalto. É que se espera que essas informações oficiais cheguem o quanto antes.